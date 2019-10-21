21 октября. Mossovetinfo.ru – Эксперты портала CarsWeek.ru составили рейтинг лучших кроссоверов для российской зимы.



При выборе конкретных моделей учитывались несколько факторов: стоимость, наличие полного привода, высокий клиренс, надежность, а также популярность среди покупателей.



Первое место рейтинга эксперты отдали Renault Duster. На втором месте Toyota RAV4, на третьем - Hyunda Creta.



В пятерку лучших «зимних» кроссоверов вошли также Geely Atlas и Renault Arkana.