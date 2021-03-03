Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка России по футболу

3 марта. Mossovetinfo.ru – В прямом эфире телеканала «Матч ТВ» состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка России по футболу.



В четвертьфинале ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом», матч пройдет в Туле. Московское «Динамо» в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Столичный «Локомотив» также в гостях сыграет против «Сочи». Грозненский «Ахмат» на своем поле примет «Уфу».



Матчи четвертфинала Кубка России состоятся 7 и 8 апреля.