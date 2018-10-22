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Другое     22.10.2018 11:09

«Спартак» объявил об уходе Карреры с поста главного тренера

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Теги:  футбол  Спартак  Массимо Каррера  увольнение 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Итальянский специалист Массимо Каррера покидает пост главного тренера московского «Спартака», сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter.

Решение об отставке Карреры было принято советом директоров клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо, ранее работавший помощником Карреры


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Теги: 
футбол  Спартак  Массимо Каррера  увольнение 

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