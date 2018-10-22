22 октября. Mossovetinfo.ru – Итальянский специалист Массимо Каррера покидает пост главного тренера московского «Спартака», сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter.



Решение об отставке Карреры было принято советом директоров клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо, ранее работавший помощником Карреры