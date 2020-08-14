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Другое     14.08.2020 21:57

«Спартак» обыграл «Ахмат»

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Теги:  ФК Спартак  чемпионат России по футболу  спорт  футбол 

14 августа. Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» обыграл на своем поле «Ахмат» в матче второго тура чемпионата России по футболу.

Встреча, которая состоялась в пятницу в Москве, завершилась со счетом 2:0. Голы забивали Джордан Ларрсон (52-я минута, с пенальти) и Эсекьель Понсе (69).

В первом туре «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» (2:2).

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Теги: 
ФК Спартак  чемпионат России по футболу  спорт  футбол 

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