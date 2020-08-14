«Спартак» обыграл «Ахмат»

14 августа. Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» обыграл на своем поле «Ахмат» в матче второго тура чемпионата России по футболу.



Встреча, которая состоялась в пятницу в Москве, завершилась со счетом 2:0. Голы забивали Джордан Ларрсон (52-я минута, с пенальти) и Эсекьель Понсе (69).



В первом туре «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» (2:2).