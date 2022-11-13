"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче РПЛ

13 ноября. Mossovetinfo.ru - "Спартак" на "РЖД Арене" обыграл "Локомотив" со счетом 2:1 в столичном дерби в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу.



Голы у "Спартака" забили Евгений Харин (1-я минута) и Мохамед Конате (8-я минута). У "Зенита" - Андрей Мостовой ( 65-я минута).



"Спартак" с 36 очками сейчас на втором месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обогнав «Ростов». «Локомотив» с 13 очками занимает 14-ю строчку.



Красно-белые остаются в гонке за золото. Отставание от "Зенита" – шесть очков.