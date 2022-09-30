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Другое     30.09.2022 09:20

"Спартак" обыграл "Зенит" впервые с 2017-го

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Теги:  Спартак  Зенит 

30 сентября. Mossovetinfo.ru - "Спартак" обыграл на своем поле "Зенит" со счетом 3:0 в матче Кубка России. Все голы были забиты ближе к концу второго тайма. Счет открыл Квинси Промес на 79-й минуте, второй гол забил Александр Соболев на 87-й. Окончательный счет установил Промес на 90+6-й минуте.

Эта первая победа за пять лет красно-белых над "Зенитом" - "Спартак" обыграл "Зенит" впервые с 2017-го.

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Теги: 
Спартак  Зенит 

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