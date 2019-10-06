6 октября. Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» проиграл пятый матч подряд в чемпионате России по футболу. В воскресенье в матче 12-го тура премьер-лиги красно-белые в гостях уступили «Краснодару» со счетом 1:2.
После 12 туров «Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 14 очков. «Краснодар» лидирует в чемпионате вместе с «Ростовом», «Локомотивом» и «Зенитом». Четыре команды набрали по 26 очков.
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