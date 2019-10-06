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Другое     06.10.2019 21:11

«Спартак» проиграл пятый матч подряд в чемпионате России по футболу

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Теги:  ФК Спартак  футбол  спорт  чемпионат России по футболу 

6 октября. Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» проиграл пятый матч подряд в чемпионате России по футболу. В воскресенье в матче 12-го тура премьер-лиги красно-белые в гостях уступили «Краснодару» со счетом 1:2.

После 12 туров «Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 14 очков. «Краснодар» лидирует в чемпионате вместе с «Ростовом», «Локомотивом» и «Зенитом». Четыре команды набрали по 26 очков.


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Теги: 
ФК Спартак  футбол  спорт  чемпионат России по футболу 

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