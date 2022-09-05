«Спартак» проиграл «Зениту» в Москве

5 сентября. Mossovetinfo.ru — «Зенит» одержал волевую гостевую победу над «Спартаком» и остался единоличным лидером чемпионата России — 2:1.



На мяч Александра Соболева в первом тайме петербургский клуб ответил точными ударами Деяна Ловрена и Андрея Мостового во второй половине встречи.



После 8 утров «Зенит» набрал 20 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» отстает на четыре очка.