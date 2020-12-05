5 декабря. Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак»разгромил дома «Тамбов» в матче 17-го тура российской футбольной премьер-лиги.



Встреча завершилась со счетом 5:1. «Спартак» остался в лидерах чемпионата России и в следующем туре сыграет в гостях с «Сочи».



Ранее в субботу «Локомотив» на своем поле обыграл «Рубин».