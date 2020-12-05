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Другое
05.12.2020, 19:15
«Спартак» разгромил дома «Тамбов» и остался в лидерах РПЛ
5 декабря. Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак»разгромил дома «Тамбов» в матче 17-го тура российской футбольной премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 5:1. «Спартак» остался в ли...
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Другое
05.12.2020, 17:01
У Сбербанка массовый сбой по платежам в московском регионе
5 декабря. Mossovetinfo.ru – У значительной части клиентов Сбера (новое наименование Сбербанка – ред.), как минимум в московском регионе во вторую половину субботы 5 декабря отмечаются сбои, с...
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05.12.2020, 16:06
«Локомотив» одержал волевую победу над «Рубином» в РПЛ
5 декабря. Mossovetinfo.ru – Московский «Локомотив» одержал волевую победу над казанским «Рубином» в матче 17-го тура российской футбольной премьер-лиги. Встреча, которая состоялась в суббот...