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Другое     05.12.2020 19:15

«Спартак» разгромил дома «Тамбов» и остался в лидерах РПЛ

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Теги:  футбол  спорт  чемпионат России по футболу  РПЛ  Спартак 

5 декабря. Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак»разгромил дома «Тамбов» в матче 17-го тура российской футбольной премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 5:1. «Спартак» остался в лидерах чемпионата России и в следующем туре сыграет в гостях с «Сочи».

Ранее в субботу «Локомотив» на своем поле обыграл «Рубин».



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Теги: 
футбол  спорт  чемпионат России по футболу  РПЛ  Спартак 

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