«Спартак» снова обыграл «Наполи» и продолжает борьбу за выход из группы в Лиге Европы

24 ноября. Mossovetinfo.ru - «Наполи» проиграл в нынешнем сезоне только «Интеру» и «Спартаку», причем московскому клубу дважды за осень. Победа красно-белых в Неаполе казалась случайной, особенно с учетом других результатов клуба, и перед встречей в Москве мало кто сомневался в том, что «Наполи» возьмет реванш. Но у команды Руя Витории было на этот счет другое мнение.



Александр Соболев забил дважды в первом тайме, а пропустил «Спартак» во второй половине встречи на этот раз только однажды — 2:1. И не сказать, что счет не по игре. Можно сколько угодно говорить о проблемах «Наполи» с составом, но это будут разговоры для бедных. Как будто проблем нет у красно-белых. Отдельно хочется отметить Александра Селихова, который провел отличный матч — футболисты «Наполи» восемь раз пробили в створ ворот красно-белых, но забили лишь однажды.



Московский клуб набрал после пяти матчей 7 очков и обходит «Наполи», благодаря двум победам в личных встречах. А это значит, что победа 9 декабря в Варшаве все будет зависеть только от «Спартака» — победа гарантирует красно-белым плей-офф Лиги Европы. Соболев, кстати, в этой встрече не сыграет из-за перебора желтых карточек.



С трибуны матч «Спартак» — «Наполи» смотрели бывшие главные тренеры красно-белых Олег Романцев и Доменико Тедеско.