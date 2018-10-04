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Другое     04.10.2018 23:54

«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом» в Лиге Европы

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Теги:  Лига Европы  ФК Спартак  спорт  футбол 

4 октября. Mossovetinfo.ru – Московский футбольный клуб «Спартак» упустил победу над испанским «Вильярреалом» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 3:3. Российский клуб упустил победу в добавленное время, пропустив мяч с пенальти.

В группе G после двух туров лидирует шотландский «Рейнджерс» (4 очка), венский «Рапид» набрал 3 очка, «Вильярреал» - 2, «Спартак» - 1.

В своем следующем матче Лиги Европы 25 октября «Спартак» сыграет в гостях с «Рейнджерс».


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Теги: 
Лига Европы  ФК Спартак  спорт  футбол 

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