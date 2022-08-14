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Другое     14.08.2022 23:19

"Спартак" возглавил турнирную таблицу РПЛ

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Теги:  Спартак  РПЛ 

14 августа. Mossovetinfo.ru - В пятом туре "Спартак" на своем поле разгромил "Сочи" 3:0 и стал единоличным лидером Российской Премьер-лиги (РПЛ) имея на счету 13 очков, на втором месте «Зенит» с 11 очками.

Отметим что "Спартак" стал первой командой, которая в рамках чемпионата России имеет теперь 500 побед.

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Карта места

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Теги: 
Спартак  РПЛ 

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