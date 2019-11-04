«Спартак» впервые проиграл при новом главном тренере

4 ноября. Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» проиграл дома тульскому «Арсеналу» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.



Встреча, которая состоялась в понедельник, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Это поражение стало первым для Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака».



После 15 туров «Спартак» имеет в своем активе 18 очков и занимает место в середине в середине турнирной таблицы.