«Спартак» забил «Краснодару» шесть мячей

7 марта. Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» разгромил «Краснодар» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.



Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу красно-белых. По дублю оформили Александр Соболев (2-я и 61-я минуты) и Джордан Ларссон (63, 83). Мячи в составе хозяев поля также забивали Квинси Промес (8) и Эсекель Понсе (75). У «Краснодара» отличился Юрий Газинский (56).