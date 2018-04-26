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Другое
27.04.2018, 18:15
Специальный тариф на велопрокат в Москве введут на время ЧМ-2018
27 апреля. Mossovetinfo.ru - Специальный тариф на велопрокат будет введен в Москве в дни чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр столицы Сергей Собянин. ...
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Другое
26.04.2018, 09:07
В Москве 5 мая пройдет мотофестиваль
26 апреля. Mossovetinfo.ru – Ежегодный мотофестиваль «На дороге все равны» пройдет в Москве 5 мая. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы. В частности, по Садовому кольцу пройдет м...
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26.04.2018, 08:03
Рекламные граффити могут запретить в Москве на время ЧМ-2018
26 апреля. Mossovetinfo.ru - Москва в преддверии ЧМ-2018 планирует запретить рекламные граффити на стенах домов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Дело в том, что треть таких изображений...