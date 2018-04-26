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Другое     27.04.2018 18:15

Специальный тариф на велопрокат в Москве введут на время ЧМ-2018

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Теги:  велопрокат  ЧМ-2018 

27 апреля. Mossovetinfo.ru - Специальный тариф на велопрокат будет введен в Москве в дни чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

«Открыли сезон велопроката. В этом году мы добавили 500 велосипедов и значительно расширили сеть станций. Велопрокат пришел в районы Таганский, Басманный, Лефортово и Южнопортовый», - написал Собянин.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах, включая московские «Лужники» и стадион «Спартак». Всего игры пройдут в 11 городах.

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Теги: 
велопрокат  ЧМ-2018 

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