Специальный тариф на велопрокат в Москве введут на время ЧМ-2018

27 апреля. Mossovetinfo.ru - Специальный тариф на велопрокат будет введен в Москве в дни чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.



«Открыли сезон велопроката. В этом году мы добавили 500 велосипедов и значительно расширили сеть станций. Велопрокат пришел в районы Таганский, Басманный, Лефортово и Южнопортовый», - написал Собянин.



Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах, включая московские «Лужники» и стадион «Спартак». Всего игры пройдут в 11 городах.