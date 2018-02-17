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Другое
19.02.2018, 10:14
Спортивный арбитражный суд (CAS) открыл дело в отношении россиянина Крушельницкого
19 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Антидопинговое отделение Арбитражного Суда по спорту (CAS ADD) на Олимпийских зимних Играх в Пхенчхане 2018 (OWG) официально сообщило на своем сайте подтверждает, «по ...
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Другое
19.02.2018, 07:13
МОК: Не исключено что спортсмену из РФ могли что-то подмешать в допинг-пробу
19 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В допинг-пробу А российского керлингиста Александра Крушельницкого мог быть подмешан допинг, заявил не пресс-конференции директор по коммуникациям Международного олимп...
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17.02.2018, 17:40
Российские хоккеисты, победив сборную США, вышли в четвертьфинал Игр в Пхенчхане
17 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Российские хоккеисты на льду «Хоккейного центра Канын» в Пхенчхане в матче со сборной США в рамках олимпийского турнира Игр-2018 разгромили сборную США со счетом 4:0. ...