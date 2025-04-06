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13.04.2025, 13:02
Средствами ПВО России сбит самолет F-16 воздушных сил Украины - Минобороны РФ
13 апреля — Mossovetinfo.ru — Средствами противовоздушной обороны сбит самолет F-16 воздушных сил Украины, сообщается...
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Другое
13.04.2025, 12:38
США освободили смартфоны и электронику от действия взаимных пошлин
13 апреля — Mossovetinfo.ru — Администрация президента США Дональда Трампа решила освободить от взаимных пошлин эле...
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06.04.2025, 23:05
Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки
6 апреля — Mossovetinfo.ru — 39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в воскресенье в ...