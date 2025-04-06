США освободили смартфоны и электронику от действия взаимных пошлин

13 апреля — Mossovetinfo.ru — Администрация президента США Дональда Трампа решила освободить от взаимных пошлин электронику, в том числе смартфоны и компьютеры, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, опубликованный 11 апреля Таможенной и пограничной службой США.



Служба таможенного и пограничного контроля США в пятницу вечером объявила, что правительство освободило смартфоны, компьютеры и другие электронные товары от своих «взаимных пошлин».



Решение коснулось как китайской продукции, к которой применялись тарифы в размере 125%, так и товаров из других стран, облагавшихся 10-процентными пошлинами.



В документе говорится, что освобождение применяется к электронной продукции, ввезенной в Соединенные Штаты после 5 апреля, а уже уплаченные "взаимные пошлины" могут быть возвращены по запросу.



Исключения от действия пошлин также введены для других электронных устройств и компонентов, включая полупроводники, солнечные батареи, плоскопанельные телевизионные дисплеи, флеш-накопители, карты памяти и твердотельные накопители? жесткие диски, компьютерные процессоры и чипы.



По данным агентства Bloomberg, нововведение может смягчить шок потребителей от цен.