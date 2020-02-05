5 февраля. Mossovetinfo.ru – Портал Super опубликовал шорт-лист артистов, которые претендуют на участие в песенном конкурсе «Евровидение-2020» от России.



В список претендентов попали певица Zivert (Юлия Зиверт), группа Little Big, казахский певец Димаш Кудайберген, Полина Гагарина, которая представляла России на «Евровидении» в 2015 году и заняла на конкурсе второе место, а также певец Александр Панайотов.



Ранее о своем желании представить России на «Евровидении» заявляла певица и телеведущая Ольга Бузова.



65-й песенный конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 марта в голландском Ротердаме. Представитель России выступит в первом полуфинале вместе с исполнителями из Австралии, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Мальты, Северной Македонии, Норвегии, Румынии, Словении, Украины, Хорватии и Швеции.