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Другое     05.02.2020 09:57

Стали известны претенденты на участие в «Евровидении-2020» от России

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Теги:  музыка  конкурсы  Евровидение 

5 февраля. Mossovetinfo.ru – Портал Super опубликовал шорт-лист артистов, которые претендуют на участие в песенном конкурсе «Евровидение-2020» от России.

В список претендентов попали певица Zivert (Юлия Зиверт), группа Little Big, казахский певец Димаш Кудайберген, Полина Гагарина, которая представляла России на «Евровидении» в 2015 году и заняла на конкурсе второе место, а также певец Александр Панайотов.

Ранее о своем желании представить России на «Евровидении» заявляла певица и телеведущая Ольга Бузова.

65-й песенный конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 марта в голландском Ротердаме. Представитель России выступит в первом полуфинале вместе с исполнителями из Австралии, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Мальты, Северной Македонии, Норвегии, Румынии, Словении, Украины, Хорватии и Швеции.


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Теги: 
музыка  конкурсы  Евровидение 

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