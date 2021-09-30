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Другое     30.09.2021 17:25

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России в 2021 году

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Теги:  автоугоны  статистика  автомобили 

30 сентября. Mossovetinfo.ru – «Страховой дом ВСК» назвал самые угоняемые марки автомобилей в России в период с января по сентябрь 2021 года.

Чаще всего в России за 9 месяцев угоняли автомобили Hyundai - их угнали на 35% больше, чем за первые 9 месяцев 2020 года. В тройку самых угоняемых вошли также автомобили Kia и Toyota. При этом, по сравнению с прошлым годом количество угонов автомобилей этих марок сократилось на 43 и 44% соответственно.

Среди наиболее угоняемых марок автомобилей также Lexus, ВАЗ/Lada, Mitsubishi, Газ и МАЗ.

При этом, Mercedes-Benz, Mazda и Ford, которые в прошлом году входили в десятку самых угоняемых, в 2021 году не вошли в топ-10 по количеству автоугонов.

В целом по стране за первые 9 месяцев 2021 года количество автоугонов сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Карта места

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Теги: 
автоугоны  статистика  автомобили 

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