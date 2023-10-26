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08.11.2023, 14:54
Страны G7 договорились не возвращать России активы без компенсаций Украине
8 ноября — Mossovetinfo.ru — Главы МИД стран G7 в ходе сессии по Украине снова подчеркнули свое единство в вопросе при...
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04.11.2023, 10:35
Кто и сколько может собирать с дачников и что грозит за неуплату - Роскачество
4 ноября — Mossovetinfo.ru — С 1 октября 2023 года вступил в силу закон (351-ФЗ) о совершенствовании условий владения, пол...
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26.10.2023, 13:16
Рособоронэкспорт представит на Dubai Airshow 2023 новейший комплекс противодействия малоразмерным БПЛА
26 октября — Mossovetinfo.ru — «Рособоронэкспорт в ходе Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023 пр...