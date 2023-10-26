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Другое     08.11.2023 14:54

Страны G7 договорились не возвращать России активы без компенсаций Украине

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Теги:  G7  главы МИД  заявление  Украина  Россия  компенсация  санкции  СВО 

8 ноября — Mossovetinfo.ru — Главы МИД стран G7 в ходе сессии по Украине снова подчеркнули свое единство в вопросе применения санкций в отношении России и заявили, что оставят активы России замороженными до тех пор, пока власти страны не согласятся выплачивать компенсации Украины за ущерб, нанесенный в ходе боевых действий. Об этом сказано в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7 по итогам их двухдневной встречи в Токио.

«В соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине», — сказано в документе.

В заявлении министры добавили, что страны G7 обязуются «поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

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Теги: 
G7  главы МИД  заявление  Украина  Россия  компенсация  санкции  СВО 

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