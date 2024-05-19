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21.06.2024, 08:52
Стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии полной боевой готовности - Путин
21 июня — Mossovetinfo.ru — Стратегические ядерные силы России всегда находятся в состоянии полной боевой готовност...
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22.05.2024, 09:39
Китай, Монголия и Россия создали совместный центр по изучению экологии и инженерии в холодно-засушливых регионах
22 мая — Mossovetinfo.ru — В городе Ланьчжоу, административном центре провинции Ганьсу на северо-западе Китая, на дня...
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19.05.2024, 07:48
Сингапур следит за новой волной Covid по мере роста числа инфекций
19 мая — Mossovetinfo.ru — Правительство Сингапура внимательно следит за новой волной случаев заражения Covid-19 в остр...