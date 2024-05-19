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Другое     21.06.2024 08:52

Стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии полной боевой готовности - Путин

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Теги:  Путин  ядерные силы  превентивный удар 

21 июня — Mossovetinfo.ru — Стратегические ядерные силы России всегда находятся в состоянии полной боевой готовности. Об этом заявил в четверг президент РФ В. Путин, отвечая на вопросы представителей российских СМИ в завершение своего государственного визита во Вьетнам.

Как сообщается на сайте Кремля, в ответ на вопрос, касающийся обсуждения в НАТО приведения ядерных боеголовок в боевую готовность, В. Путин отметил, что стратегические ядерные силы Российской Федерации всегда находятся в состоянии полной боевой готовности. "Поэтому то, что делают сейчас в западных странах, нас мало беспокоит. Но мы, конечно, внимательно за этим наблюдаем и в случае роста каких-то угроз будем соответствующим образом адекватно на это реагировать", - заявил он.

Говоря о применении ядерного оружия, российский президент подчеркнул, что России превентивный ядерный удар пока не нужен, потому что "в ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен".

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Теги: 
Путин  ядерные силы  превентивный удар 

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