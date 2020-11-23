23 ноября. Mossovetinfo.ru – Савеловский районный суд Москвы оштрафовал ПФК ЦСКА на 200 тысяч рублей за несоблюдение санитарных норм в ходе матча 11-го тура чемпионата России по футболу с московским «Динамо».
В ходе матча было выявлено несоблюдение болельщиками социальной дистанции, кроме того, не было контроля за использованием болельщикам масок и перчаток.
В октябре суд в Москве оштрафовал московский «Спартак» на 300 тысяч рублей за нарушение мер санитарно-эпидемиологической безопасности в ходе матча чемпионата России по футболу «Спартак» - «Зенит».
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