23 ноября. Mossovetinfo.ru – Савеловский районный суд Москвы оштрафовал ПФК ЦСКА на 200 тысяч рублей за несоблюдение санитарных норм в ходе матча 11-го тура чемпионата России по футболу с московским «Динамо».



В ходе матча было выявлено несоблюдение болельщиками социальной дистанции, кроме того, не было контроля за использованием болельщикам масок и перчаток.



В октябре суд в Москве оштрафовал московский «Спартак» на 300 тысяч рублей за нарушение мер санитарно-эпидемиологической безопасности в ходе матча чемпионата России по футболу «Спартак» - «Зенит».