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Другое     23.11.2020 12:12

Суд оштрафовал ПФК ЦСКА на 200 тысяч рублей

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Теги:  суд  футбол  ЦСКА  штраф 

23 ноября. Mossovetinfo.ru – Савеловский районный суд Москвы оштрафовал ПФК ЦСКА на 200 тысяч рублей за несоблюдение санитарных норм в ходе матча 11-го тура чемпионата России по футболу с московским «Динамо».

В ходе матча было выявлено несоблюдение болельщиками социальной дистанции, кроме того, не было контроля за использованием болельщикам масок и перчаток.

В октябре суд в Москве оштрафовал московский «Спартак» на 300 тысяч рублей за нарушение мер санитарно-эпидемиологической безопасности в ходе матча чемпионата России по футболу «Спартак» - «Зенит».


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Теги: 
суд  футбол  ЦСКА  штраф 

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