8 октября. Mossovetinfo.ru - В понедельник, 12 октября Тушинский районный суд Москвы рассмотрит дело о нарушении эпидемиологических норм на матче «Спартак» - «Зенит», сообщается на официальном сайте суда.
Согласно действующим в Москве правилам, в связи с коронавирусом на спортивные соревнования могут допускаться зрители в количестве не более 50% от вместимости арены. При этом, зрители обязаны соблюдать социальную дистанцию, в связи с чем реальная посещаемость сокращается до 30-35% в зависимости от конструкции арены.
Как заявил после матча генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, на матче с «Зенитом» на стадионе присутствовало 17 150 зрителей (при общей вместимости стадиона в 45 360 зрителей). Однако, по данным Роспотребнадзора, на стадионе было 20 700 зрителей, что превышает установленные нормы. Кроме того, были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм
На Газизова и клуб «Спартак» были составлены административные протоколы. Также Роспотребнадзор обратился в суд.
Максимальное наказание, которое грозит «Спартаку» - закрытие стадиона на срок до 90 дней. Кроме того, клуб могут оштрафовать на сумму от 200 до 500 тысяч рублей, а Газизова - на сумму от 50 до 150 тысяч рублей.
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