28 января. Mossovetinfo.ru – Суд в Санкт-Петербурге отклонил апелляцию одного из лидеров фанатов московского «Спартака» Валерия Бевзы (Валера Амиго), сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.



После матча «Зенит» - «Спартак», который состоялся в Санкт-Петербурге 1 декабря, на Бевзу был составлен протокол за нарушение правил поведения во время проведения спортивного соревнования. Бевза обвинялся в оскорблении во время матча форварда «Зенита» Артема Дзюбы.



Сам Бевза вину свою не признал и пояснил, что организовывал кричалки в поддержку «Спартака», оскорбительных нецензурных кричалок в адрес Дзюбы не выкрикивал и к их выкрикиванию не призывал.



4 декабря Бевза был доставлен к мировому судье и приговорен к штрафу в пять тысяч рублей и запрету на посещение матчей сроком на 1,5 года.