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28.01.2020, 12:55
Суд в Санкт-Петербурге отклонил апелляцию одного из лидеров фанатов «Спартака» на запрет на посещение матчей
28 января. Mossovetinfo.ru – Суд в Санкт-Петербурге отклонил апелляцию одного из лидеров фанатов московского «Спартака» Валерия Бевзы (Валера Амиго), сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-...
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27.01.2020, 12:18
Сбой произошел в работе почтового сервиса mail.ru 27 января
27 января. Mossovetinfo.ru – В работе почтового сервиса mail.ru 27 января произошел крупный сбой, сообщает портал Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов. Жалобы на работу ...
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27.01.2020, 10:07
Названы лауреаты премии «Грэмми»
27 января. Mossovetinfo.ru – В Лос-Анжелесе прошла 62-я церемония вручения награды академии звукозаписи США «Грэмми». Больше всего наград собрала молодая американская певица Билли Айлиш. Она...