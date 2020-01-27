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Другое     28.01.2020 12:55

Суд в Санкт-Петербурге отклонил апелляцию одного из лидеров фанатов «Спартака» на запрет на посещение матчей

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Теги:  Спартак  болельщики  суд  апелляция 

28 января. Mossovetinfo.ru – Суд в Санкт-Петербурге отклонил апелляцию одного из лидеров фанатов московского «Спартака» Валерия Бевзы (Валера Амиго), сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

После матча «Зенит» - «Спартак», который состоялся в Санкт-Петербурге 1 декабря, на Бевзу был составлен протокол за нарушение правил поведения во время проведения спортивного соревнования. Бевза обвинялся в оскорблении во время матча форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Сам Бевза вину свою не признал и пояснил, что организовывал кричалки в поддержку «Спартака», оскорбительных нецензурных кричалок в адрес Дзюбы не выкрикивал и к их выкрикиванию не призывал.

4 декабря Бевза был доставлен к мировому судье и приговорен к штрафу в пять тысяч рублей и запрету на посещение матчей сроком на 1,5 года.


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Теги: 
Спартак  болельщики  суд  апелляция 

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