11 августа. Mossovetinfo.ru – Судья Василий Казарцев в эфире телеканала «Матч ТВ» объяснил почему он назначил пенальти в концовке матча 1 тура чемпионата России по футболу «Спартак» - «Сочи», благодаря чему сочинский клуб свел матч вничью.



«Должен был принимать это решение, если был полностью уверен. У меня была уверенность: игрок «Сочи» – первый на мяче, а Жиго (защитник «Спартака» - примечание Моссовет) продолжает движение ногой вперёд. По мне, были основания наказать защитника, это я видел на поле и сообщил видеоассистентам», - заявил Казарцев.



Казарцев также уточнил, что после игры пересмотрел эпизод и соласился, что неверно оценил «интенсивность движения» Жиго, однако отметил, что были основания как для назначения пенальти, так и для продолжения игры. При этом, по словам Казарцева оснований не останавливать игру было больше.



В свою очередь, арбитр Алексей Еськов, который работал на этом матче арбитром VAR (Video assistant referee), рассказал, что по регламенту имел право вмешаться только в очевидной ситуации, а ситуация с назначением пенальти ему очевидной не показалась, поэтому, в соответствии с регламентом он обязан был следовать решению главного судьи. При этом, Еськов заявил, что по его мнению, «это больше не пенальти, чем пенальти».



Матч «Спартак» - «Сочи», состоявшийся в воскресенье, 9 августа, завершился со счетом 2:2. Футболисты «Сочи» оба своих гола забили с пенальти. При этом и первый, и в особенности второй одиннадцатиметровый вызвали много вопросов у специалистов и болельщиков. Большинство сошлись во мнении, что второго пенальти не было. Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча с «Сочи» заявил, что команда снимается с чемпионата России по футболу.