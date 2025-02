8 февраля — Mossovetinfo.ru — Пуля вылетает с экрана, фигура падает с огромной высоты на бешеной скорости... Во время праздника Весны реалистичные спецэффекты в фильмах оставили у зрителей неизгладимые впечатления, а кассовые сборы в Китае с 28 января по 4 февраля достигли рекордных 9,51 млрд юаней (около 1,33 млрд долл. США), сообщает Синьхуа в материале об использовании суперкомпьютерных мощностей для медийного контента.В частности, в полнометражном анимационном блокбастере «Нэчжа 2» количество кадров со спецэффектами превысило общее количество кадров в его предшественнике, что позволило ему стать самым кассовым фильмом всех времен в Китае.За захватывающими визуальными эффектами стоят услуги постпродакшна, основанные на суперкомпьютерных мощностях, которые обеспечивают высокопроизводительную вычислительную поддержку в таких областях, как рендеринг фильмов.Фильмы обычно снимают с помощью камер, но некоторые сцены, например, опасные битвы или фантастические элементы, не существующие в реальности, невозможно снять в реальной жизни, и их приходится создавать на компьютере.Пэн Бэньцянь, менеджер Gui'an New Area Science and Technology Innovation Industry Development Co., Ltd., высокотехнологичного предприятия в провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай), которое управляет суперкомпьютерным центром Gui'an, сказал, что компания предоставила услуги по пост-рендерингу для более чем 100 фильмов и телевизионных постановок, в том числе «Нэчжа 2».Пострендерная обработка повышает визуальную реалистичность, эффектность и динамичность с помощью таких техник, как цветокоррекция, композитинг, анимация, смешивание и сегментация. Эти процессы превращают обычные сцены в яркий и увлекательный контент, повышая визуальную привлекательность фильма.«Объем данных для 3D-анимационного фильма может превышать 250 терабайт. Если бы он был создан на одном сервере, на его создание ушло бы 600 лет. Но при одновременной работе тысяч серверов это можно сделать всего за несколько месяцев», - сказал Пэн Бэньцянь.Суперкомпьютерный центр Gui'an в Гуйяне, административном центре провинции Гуйчжоу, начал свою работу в конце 2020 года. Благодаря 1 000 высокопроизводительным графическим процессорам и более чем 700 серверам, он может похвастаться совокупной вычислительной мощностью в 15 квадриллионов вычислений в секунду, что является скоростью, недостижимой для обычных персональных компьютеров.С января 2021 года, когда компания, специализирующаяся на визуальных облачных вычислениях в городе Шэньчжэнь /Южный Китай/, приобрела вычислительные мощности центра, производство цифрового контента стало одной из самых востребованных услуг.По словам Пэн Бэньцяня, средний уровень загрузки серверов центра превысил 80 проц.На сегодняшний день в индустриальный парк Guiyang Big Data Sci-tech Innovation City, где расположен суперкомпьютерный центр, привлечено 1 355 предприятий, 60 проц. из которых - компании, работающие с большими данными.Рендеринг фильмов - типичный сценарий применения китайского проекта «Данные с восточных регионов, Вычислительные мощности с западных».Начатый в 2022 году проект по расширению возможностей хранения и обработки данных в западных внутренних регионах страны для передачи данных из экономически развитых восточных регионов стимулировал полномасштабное строительство восьми национальных вычислительных центров, включая Гуйчжоу.Горная провинция Гуйчжоу, которую часто называют китайским центром больших данных, - это первая в стране национальная комплексная пилотная зона больших данных. Она продвигает индустрию больших данных как основу своего высококачественного развития.«Как менее развитый регион на западе Китая, мы стремимся наверстать упущенное, и цифровая экономика - это наш новый рубеж», - сказал Чжан Юй, директор индустриального парка.