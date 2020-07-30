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Другое     31.07.2020 21:22

Сын акционера "Новой газеты" Лебедева получит место в британском парламенте

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Теги:  Лебедев  лорд  парламент  Британия 

31 июля, Mossovetinfo.ru - Евгений Лебедев, сын акционера "Новой газеты" Александра Лебедева, экс владельца Национального резервного банка, - получит место в британском парламенте. Об этом сообщает Русская служба BBC (Би-би-си). 

«Евгений Лебедев, владелец нескольких крупных англоязычных изданий, в частности - газеты The Evening Standard, получит пэрство и станет членом верхней палаты британского парламента», - сообщает BBC.

«Евгений Лебедев большую часть жизни провел в Британии и является гражданином этой страны с 2010 года. Он известен как издатель популярных газет Evening Standard и The Independent», - сообщает BBC.

Сообщается также, что "список из 36 человек, которые получат пэрство по решению королевы Елизаветы II, в пятницу представил премьер-министр страны Борис Джонсон".


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Теги: 
Лебедев  лорд  парламент  Британия 

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