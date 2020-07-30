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Другое
31.07.2020, 21:22
Сын акционера "Новой газеты" Лебедева получит место в британском парламенте
31 июля, Mossovetinfo.ru - Евгений Лебедев, сын акционера "Новой газеты" Александра Лебедева, экс владельца Национального резервного банка, - получит место в британском парламенте. Об этом сообщает Ру...
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Другое
30.07.2020, 12:17
В августе москвичи смогут увидеть звездопад Персеиды, его пик придется на 12-13 августа
30 июля. Mossovetinfo.ru – В августе в Москве можно будет наблюдать знаменитый звездопад Персеиды, сообщается на официальном сайте Московского планетария. Звездопад Персеиды проходит с 23 июл...
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Другое
30.07.2020, 10:39
Опубликованы результаты исследования по жизнеспособности коронавируса в воде
30 июля. Mossovetinfo.ru – Стали известны результаты исследования жизнеспособности коронавируса в воде, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Установлено, что в воде комнатной ...