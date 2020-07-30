31 июля, Mossovetinfo.ru - Евгений Лебедев, сын акционера "Новой газеты" Александра Лебедева, экс владельца Национального резервного банка, - получит место в британском парламенте. Об этом сообщает Русская служба(Би-би-си).«Евгений Лебедев, владелец нескольких крупных англоязычных изданий, в частности - газеты The Evening Standard, получит пэрство и станет членом верхней палаты британского парламента», - сообщает BBC.«Евгений Лебедев большую часть жизни провел в Британии и является гражданином этой страны с 2010 года. Он известен как издатель популярных газет Evening Standard и The Independent», - сообщает BBC.Сообщается также, что "список из 36 человек, которые получат пэрство по решению королевы Елизаветы II, в пятницу представил премьер-министр страны Борис Джонсон".