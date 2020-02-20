20 февраля. Mossovetinfo.ru – Основатель и владелица крупнейшего в Рунете интернет-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук сместила Елену Батурину с позиции самой богатой женщины России по версии Forbes.



По данным издания, за год состояние Бакальчук выросло на 400 миллионов долларов и составило 1,4 миллиарда. Состояние Батуриной за это время осталось неизменным – 1,2 миллиарда долларов.



Таким образом, Бакальчук впервые сместила Батурину с позиции самой богатой женщины России, которую Батурина бессменно занимала с 2004 года.



За 16 лет состояние Батуриной лишь один раз опустилось ниже миллиарда долларов – в 2009 году после общемирового эклономического кризиса ее состояние оценивали в 900 миллионов долларов.



Бакальчук вошла в список богатейших людей России по версии Forbes в 2018 году, когда ее состояние оценивалось в 600 миллионов долларов. Через год ее состояние выросло в два раза и она стала второй в России женщиной-миллардером.