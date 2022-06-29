29 июня, Mossovetinfo.ru - ИА Моссовет публикует текст законопроекта "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" (иностранных агентах), подготовленный к третьему чтению и принятый Госдумой 29 июня. Госдума в своем материале 29 июня подробно рассказала Как будет работать новый закон об иноагентах
и пояснила, что закон о контроле за деятельностью иностранных агентов будет способствовать защите интересов и обеспечению безопасности РФ, ее суверенитета и территориальной целостности, прав и свобод ее граждан.
Проект № 113045-8
в третьем чтении
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О контроле за деятельностью лиц, находящихся
под иностранным влиянием
Статья 1. Иностранные агенты
1. Для целей настоящего Федерального закона под иностранным агентом понимается лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах и осуществляющее деятельность, виды которой установлены статьей 4 настоящего Федерального закона.
2. Иностранным агентом может быть признано российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, общественное объединение, действующее
без образования юридического лица, иное объединение лиц, иностранная
структура без образования юридического лица, а также физическое лицо независимо от его гражданства или при отсутствии такового
(далее – лица).
3. Иностранными агентами не могут быть признаны:
1) органы публичной власти Российской Федерации, лица, подконтрольные Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, публично-правовые компании, государственная компания, государственные корпорации, а также лица, подконтрольные им, органы управления государственными внебюджетными фондами. В целях настоящего Федерального закона под подконтрольным лицом понимается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем, выраженным в обязанности исполнять указания, распоряжения, осуществлять действия, определенные иным образом;
2) религиозные организации, зарегистрированные в установленном законом порядке;
3) политические партии, зарегистрированные в установленном законом порядке;
4) лица, указанные в подпункте 2 пункта 20 (за исключением членов их семей, указанных в данном подпункте) и подпунктах 1 – 3 пункта 21 статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2002 года
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
5) объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, зарегистрированные в установленном законом порядке.
4. Статус иностранного агента лицо приобретает со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций (далее – уполномоченный орган),
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о таком лице в реестре иностранных агентов (далее – реестр)
в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона, и прекращает со дня исключения таких сведений из реестра.
Статья 2. Иностранное влияние
1. Под иностранным влиянием, указанным в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, понимается предоставление иностранным источником лицу поддержки и (или) оказание воздействия
на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения и (или) иными способами.
2. Под поддержкой, указанной в части 1 настоящей статьи, понимается предоставление лицу иностранным источником денежных средств и (или) иного имущества, а также оказание лицу иностранным источником организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах.
Статья 3. Иностранные источники
1. Иностранными источниками признаются:
1) иностранные государства;
2) органы публичной власти иностранных государств;
3) международные и иностранные организации;
4) иностранные граждане;
5) лица без гражданства;
6) иностранные структуры без образования юридического лица;
7) лица, уполномоченные источниками, указанными в пунктах 1 – 6 настоящей части;
8) граждане Российской Федерации и российские юридические лица, получающие денежные средства и (или) иное имущество
от источников, указанных в пунктах 1 – 7 настоящей части,
либо действующие в качестве посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества (за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ);
9) российские юридические лица, бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 61 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», являются иностранные граждане или лица без гражданства;
10) лица, находящиеся под влиянием источников, указанных
в пунктах 1 – 9 настоящей части.
2. Под посредником при получении денежных средств и (или) иного имущества от иностранного источника понимается гражданин Российской Федерации или российское юридическое лицо, осуществляющие передачу денежных средств и (или) иного имущества лицу от иностранного источника либо иного лица, находящегося под прямым или косвенным контролем такого источника.
Статья 4. Виды деятельности
1. Под видами деятельности, указанными в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, понимаются политическая деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, распространение предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов и (или) участие в создании таких сообщений и материалов, иные виды деятельности, установленные настоящей статьей.
2. Под политической деятельностью понимается деятельность
в сфере государственного строительства, защиты основ конституционного строя Российской Федерации, федеративного устройства Российской Федерации, защиты суверенитета и обеспечения территориальной целостности Российской Федерации, обеспечения законности, правопорядка, государственной и общественной безопасности, обороны страны, внешней политики, социально-экономического и национального развития Российской Федерации, развития политической системы, деятельности органов публичной власти, законодательного регулирования прав и свобод человека и гражданина в целях оказания влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование органов публичной власти, их решения и действия.
3. Если организация осуществляет деятельность, указанную
в части 2 настоящей статьи, такая деятельность признается политической независимо от целей и задач, указанных в учредительных документах соответствующей организации.
4. К политической деятельности не относятся деятельность
в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты человеческой жизни, семьи, материнства, отцовства и детства, традиционных семейных ценностей, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность, если соответствующая деятельность
не противоречит национальным интересам Российской Федерации, основам публичного правопорядка Российской Федерации, иным ценностям, защищаемым Конституцией Российской Федерации.
5. Политическая деятельность осуществляется в следующих формах:
1) участие в организации и проведении публичных мероприятий в форме собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований либо в различных сочетаниях этих форм, организации и проведении публичных дебатов, дискуссий, выступлений;
2) участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах, референдуме, в наблюдении
за проведением выборов, референдума, формировании избирательных комиссий, комиссий референдума, в деятельности политических партий;
3) публичные обращения к органам публичной власти,
их должностным лицам, а также иные действия, оказывающие влияние на деятельность этих органов и лиц, в том числе направленные на принятие, изменение, отмену законов или иных нормативных правовых актов;
4) распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике;
5) формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социологических исследований;
6) вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних,
в деятельность, указанную в пунктах 1 – 5 настоящей части;
7) финансирование деятельности, указанной в пунктах 1 – 6 настоящей части.
6. К видам деятельности, указанным в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, относятся:
1) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые
при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 Уголовного кодекса Российской Федерации). Перечень таких сведений определяется федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности;
2) распространение предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений
и материалов (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), и (или) участие в создании указанных сообщений и материалов;
3) финансирование деятельности, указанной в пунктах 1 и 2 настоящей части.
Статья 5. Реестр иностранных агентов
1. В целях учета иностранных агентов уполномоченным органом ведется реестр.
2. Реестр должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) либо наименовании иностранного агента, информацию об основаниях его включения в реестр с указанием конкретных норм настоящего Федерального закона, дату принятия решения уполномоченного органа о включении в реестр.
3. Порядок ведения реестра, в том числе требования к составу содержащихся в нем сведений, помимо установленных частью 2 настоящей статьи, устанавливается уполномоченным органом.
4. Сведения, содержащиеся в реестре, размещаются в порядке, определенном уполномоченным органом, на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в объеме, установленном Правительством Российской Федерации.
Статья 6. Единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами
1. Под физическим лицом, аффилированным с иностранным агентом, понимается физическое лицо:
1) входящее (входившее) в состав органов юридического лица – иностранного агента и (или) являющееся (являвшееся) его учредителем, членом, участником, руководителем либо работником;
2) входящее (входившее) в состав органов незарегистрированного общественного объединения, иного объединения лиц, иностранной структуры без образования юридического лица – иностранных агентов
и (или) являющееся (являвшееся) их учредителем, членом, участником, руководителем;
3) осуществляющее (осуществлявшее) политическую деятельность
и получающее (получавшее) денежные средства и (или) иное имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников, для осуществления политической деятельности.
2. На физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов. Правовое положение физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, регулируется настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
3. Уполномоченный орган ведет единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами (далее – единый реестр),
и определяет порядок его ведения.
4. В целях ведения единого реестра уполномоченному органу
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, предоставляются сведения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (за исключением результатов оперативно-разыскной деятельности), федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, Пенсионным фондом Российской Федерации. Сведения, необходимые для ведения единого реестра, предоставляются уполномоченному органу иными государственными органами и организациями
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Физическое лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, может быть исключено из единого реестра по решению уполномоченного органа в случае отсутствия в течение более двух лет с момента включения в единый реестр признаков, предусмотренных пунктами 1 – 3 части 1 настоящей статьи. Порядок принятия решения об исключении физического лица из единого реестра устанавливается уполномоченным органом.
6. Решение уполномоченного органа о включении физического лица, указанного в части 1 настоящей статьи, в единый реестр может быть обжаловано в суд.
Статья 7. Порядок включения в реестр
1. Лицо, намеревающееся действовать в качестве иностранного агента, обязано до начала своих действий подать в уполномоченный орган заявление о включении его в реестр. Порядок подачи и форма такого заявления устанавливаются уполномоченным органом.
2. Физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее за пределами территории Российской Федерации, намеревающееся после прибытия в Российскую Федерацию действовать в качестве иностранного агента, обязано до момента въезда
в Российскую Федерацию заявить об этом в уполномоченный орган
в порядке, установленном данным органом.
3. Сведения о лицах, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, включаются в реестр на основании решения уполномоченного органа. Решение принимается в срок не позднее чем десять рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления о включении в реестр. Уполномоченный орган доводит принятое решение
до сведения лиц, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, в срок
не позднее чем пять рабочих дней со дня принятия решения.
4. От обязанности подавать заявление о включении в реестр освобождаются:
1) иностранные журналисты, аккредитованные в Российской Федерации;
2) иные лица (категории лиц) по решению уполномоченного органа, принятому в установленном им порядке по согласованию
с федеральными органами исполнительной власти в области обеспечения безопасности, в сфере государственной охраны, в сфере внешней разведки, в области обороны.
5. В случае осуществления иностранным журналистом, аккредитованным в Российской Федерации, вида деятельности, установленного статьей 4 настоящего Федерального закона, не относящейся к его профессиональной деятельности журналиста, уполномоченный орган включает такое лицо в реестр по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации.
6. Уполномоченный орган принимает решение о включении
в реестр сведений о российских юридических лицах, учрежденных иностранными агентами, в том числе учрежденных
до приобретения ими соответствующего статуса.
7. В случае выявления лица, действующего в качестве иностранного агента, которое не подало заявление, предусмотренное частью 1 или 2 настоящей статьи, уполномоченный орган принимает решение о включении такого лица в реестр в срок не позднее
чем десять рабочих дней со дня выявления, о чем уведомляет такое лицо
в срок не позднее чем пять рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
8. Решение о включении в реестр сведений об иностранном юридическом лице, иностранной структуре без образования юридического лица принимается уполномоченным органом по согласованию
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации.
9. Решение уполномоченного органа о включении в реестр может быть обжаловано в суд.
Статья 8. Порядок исключения из реестра
1. Основаниями для исключения иностранного агента из реестра являются:
1) прекращение деятельности юридического лица в связи
с его ликвидацией;
2) прекращение деятельности общественного объединения, действующего без образования юридического лица, иного объединения лиц, иностранной структуры без образования юридического лица;
3) смерть физического лица;
4) решение уполномоченного органа, принятое в случае, если
по результатам внеплановой проверки, проведенной по основанию, предусмотренному частью 2 настоящей статьи, установлено,
что иностранный агент в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении этого агента из реестра, не получал от иностранных источников денежные средства и (или) иное имущество, организационно-методическую, научно-техническую помощь, помощь в иных формах и (или) не осуществлял вид деятельности, установленный статьей 4 настоящего Федерального закона;
5) решение уполномоченного органа, принятое в случае, если
по результатам внеплановой проверки, проведенной по основанию, предусмотренному частью 2 настоящей статьи, в отношении лица, ранее исключавшегося из реестра, установлено, что это лицо
в течение трех лет, предшествовавших дню подачи заявления
об исключении его из реестра, не получало от иностранных источников денежные средства и (или) иное имущество, организационно-методическую, научно-техническую помощь, помощь в иных формах и (или) не осуществляло вид деятельности, установленный статьей 4 настоящего Федерального закона;
6) решение уполномоченного органа, принятое в случае, если
по результатам внеплановой проверки, проведенной по основанию, предусмотренному частью 2 настоящей статьи, установлено,
что иностранный агент не позднее чем через три месяца со дня включения его в реестр отказался от получения денежных средств
и (или) иного имущества от иностранного источника и возвратил
их иностранному источнику, от которого они были получены, а также не получал от иностранного источника организационно-методическую, научно-техническую помощь, помощь в иных формах.
2. Процедура исключения лица из реестра может быть инициирована лицом путем направления заявления в уполномоченный орган (его территориальный орган) либо уполномоченным органом в случае выявления им информации о наличии оснований, указанных в части 1 настоящей статьи, поступления такой информации от органов публичной власти.
3. Лицо в случае прекращения осуществления деятельности, послужившей основанием для его включения в реестр, и (или) прекращения получения от иностранных источников денежных средств
и (или) иного имущества, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах имеет право подать
в уполномоченный орган заявление об исключении его из реестра. Заявление составляется по форме, утвержденной уполномоченным органом.
4. В течение шестидесяти календарных дней со дня получения указанного в части 3 настоящей статьи заявления уполномоченный орган проводит внеплановую проверку и принимает решение об исключении лица из реестра либо выносит мотивированное решение об отказе в его исключении.
5. Решение об отказе в исключении иностранного агента
из реестра принимается уполномоченным органом в случае, если
по результатам внеплановой проверки, проведенной по основанию, предусмотренному частью 4 настоящей статьи, установлено,
что иностранный агент представил недостоверные сведения
о прекращении осуществления вида деятельности, установленного
статьей 4 настоящего Федерального закона, и (или) прекращении получения от иностранных источников денежных средств, иного имущества, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах. Указанное решение может быть обжаловано иностранным агентом в суд.
6. Решение об исключении лица из реестра в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи, принимается уполномоченным органом не позднее чем через
десять рабочих дней со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц, Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния соответствующей записи.
7. Решение об исключении лица из реестра в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, принимается уполномоченным органом не позднее чем через пять рабочих дней со дня подтверждения информации о прекращении деятельности общественного объединения, действующего без образования юридического лица, иного объединения лиц, иностранной структуры без образования юридического лица.
8. Физическое лицо, впервые включенное в реестр, имеет право подать в уполномоченный орган заявление в свободной форме
об исключении из реестра с приложением подтверждения
прекращения обстоятельств, послуживших основанием
для включения в реестр. Решение по данному заявлению принимается руководителем уполномоченного органа или заместителем руководителя уполномоченного органа не позднее чем через тридцать рабочих дней. Порядок принятия такого решения устанавливается уполномоченным органом.
9. Решение об исключении из реестра сведений об иностранном юридическом лице, иностранной структуре без образования юридического лица принимается уполномоченным органом по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации.
Статья 9. Обязанности иностранных агентов
1. Иностранный агент обязан сообщать о наличии этого статуса при осуществлении вида деятельности, установленного статьей 4 настоящего Федерального закона, в том числе если в ходе осуществления такой деятельности направляется обращение в органы публичной власти, образовательные организации, иные органы и организации.
2. Иностранный агент обязан сообщать о наличии этого статуса своим учредителям (участникам), бенефициарам, работникам (сотрудникам).
3. Материалы, производимые и (или) распространяемые иностранным агентом в связи с осуществлением вида деятельности, установленного статьей 4 настоящего Федерального закона, в том числе через средства массовой информации и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», материалы, направляемые иностранным агентом в органы публичной власти, образовательные организации, иные органы и организации в связи с осуществлением вида деятельности, установленного статьей 4 настоящего Федерального закона, информация, касающаяся вида деятельности, установленного статьей 4 настоящего Федерального закона, распространяемая в том числе через средства массовой информации и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должны сопровождаться указанием на то, что эти материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются деятельности такого агента.
4. Материалы, производимые и (или) распространяемые учредителем, членом, участником, руководителем общественного объединения, действующего без образования юридического лица, руководителем юридического лица, включенного в реестр, или лицом, входящим в состав органа такого лица, при осуществлении ими вида деятельности, установленного статьей 4 настоящего Федерального закона, материалы, направляемые указанными лицами в органы публичной власти, образовательные организации, иные органы и организации в связи
с осуществлением вида деятельности, установленного статьей 4 настоящего Федерального закона, информация, касающаяся вида деятельности, установленного статьей 4 настоящего Федерального закона, распространяемая в том числе через средства массовой информации и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должны сопровождаться указанием на то, что эти материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены учредителем, членом, участником, руководителем юридического лица, включенного в реестр, или лицом, входящим в состав органа такого лица.
5. Формы указаний, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи, требования к размещению таких указаний и порядок их размещения устанавливаются Правительством Российской Федерации.
6. Российское юридическое лицо, включенное в реестр, ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность такого лица подлежит обязательному аудиту, который должен быть проведен не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом. Уполномоченный орган получает аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности такого юридического лица из государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
7. Российские юридические лица, включенные в реестр и получившие денежные средства и (или) иное имущество от иностранных источников, ведут раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках поступлений от иностранных источников, и доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках иных поступлений.
8. Иностранный агент обязан представлять в уполномоченный орган или его территориальный орган следующие сведения:
1) отчет о своей деятельности, включающий отчет об осуществлении программ и исполнении иных документов, являющихся основанием для проведения мероприятий, или информацию о том, что соответствующие мероприятия не проводились, а также включающий сведения о целях деятельности, структуре, территории, в пределах которой осуществляется деятельность, об адресе (о месте нахождения) руководящего органа,
по которому осуществляется связь с иностранным агентом, об изменениях в уставе;
2) об учредителях (о членах, об участниках), о персональном составе руководящих органов и работников;
3) об иностранных источниках, объеме денежных средств
и иного имущества, полученном от этих источников, в том числе
о банковских счетах, используемых для осуществления деятельности иностранного агента, о целях и об объеме их предполагаемого распределения (расходования, использования), о целях и об объеме распределения (расходования, использования), о получении организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах от иностранных источников;
4) информацию о представлении аудиторского заключения в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренный статьей 18 Федерального закона
от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
5) заявленные для осуществления и осуществляемые программы, иные документы, являющиеся основанием для проведения мероприятий;
6) об изменениях в сведениях, указанных в пунктах 1 – 5 настоящей части.
9. Представление сведений, указанных в части 8 настоящей статьи, осуществляется в порядке и по формам, которые установлены уполномоченным органом.
10. Иностранные агенты представляют сведения, указанные в части 8 настоящей статьи в следующие сроки:
1) ежегодно - сведения, указанные в пункте 4 части 8 настоящей статьи, а также сведения, предусмотренные пунктом 5 части 8 настоящей статьи, касающиеся осуществляемых программ, иных документов, являющихся основанием для проведения мероприятий;
2) один раз в полгода - сведения, указанные в пунктах 1 и 2 части 8 настоящей статьи;
3) ежеквартально - сведения, указанные в пунктах 3 и 6 части 8 настоящей статьи.
11. Сведения, предусмотренные пунктом 5 части 8 настоящей статьи, касающиеся заявленных для осуществления программ, иных документов, являющихся основанием для проведения мероприятий, представляются до начала осуществления программы (ее части) и (или) проведения мероприятий.
12. Иностранный агент обязан один раз в полгода размещать
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
или предоставлять средствам массовой информации
для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, определяемом уполномоченным органом. Порядок и сроки размещения указанного отчета определяются уполномоченным органом.
13. В случае включения в реестр лица, осуществляющего деятельность в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 4 настоящего Федерального закона (за исключением российского юридического лица), организация распространения предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов такого лица (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») должна осуществляться учрежденным им российским юридическим лицом. В течение одного месяца со дня приобретения статуса иностранного агента такое лицо учреждает российское юридическое лицо и уведомляет об этом уполномоченный орган. В случае, если таким лицом ранее были учреждены российские юридические лица, в течение одного месяца со дня приобретения статуса иностранного агента оно должно уведомить уполномоченный орган обо всех учрежденных им российских юридических лицах. Порядок этого уведомления устанавливается уполномоченным органом.
Статья 10. Государственный контроль за деятельностью иностранных агентов
1. Государственный контроль за деятельностью иностранных агентов осуществляется уполномоченным органом и его территориальными органами во взаимодействии с иными органами публичной власти.
2. Положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов утверждается Правительством Российской Федерации с учетом требований настоящего Федерального закона.
3. Предметом государственного контроля за деятельностью иностранных агентов является соблюдение иностранными агентами, иными лицами законодательства Российской Федерации об иностранных агентах, в частности настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность иностранных агентов.
4. В отношении иностранных агентов, а также лиц, указанных
в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, могут проводиться плановые и внеплановые проверки.
5. Органы публичной власти, организации всех форм собственности, а также их должностные лица обязаны оказывать уполномоченному органу содействие при осуществлении государственного контроля за деятельностью иностранных агентов, предусмотренного настоящей статьей, в том числе предоставлять необходимые сведения и материалы.
6. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) поступление в уполномоченный орган или его территориальный орган информации от органов публичной власти, постоянно действующих руководящих органов политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палаты Российской Федерации, общероссийских средств массовой информации об осуществлении вида деятельности, установленного
статьей 4 настоящего Федерального закона, лицом, указанным в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, не подавшим заявление о включении в реестр, и (или) о получении таким лицом денежных средств и (или) иного имущества, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах от иностранных источников;
2) поступление в уполномоченный орган или его территориальный орган от иностранного агента заявления об исключении его из реестра в связи с прекращением осуществления вида деятельности, установленного статьей 4 настоящего Федерального закона, и (или) прекращением получения от иностранных источников денежных средств и (или) иного имущества, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах, прекращением иностранного влияния в иных формах;
3) поступление в уполномоченный орган или его территориальный орган от органов публичной власти, граждан или организаций информации о нарушениях иностранными агентами требований законодательства Российской Федерации об иностранных агентах.
7. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в части 6 настоящей статьи, проводится уполномоченным органом или его территориальным органом незамедлительно с извещением органов прокуратуры в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
8. Плановые проверки иностранных агентов проводятся не чаще чем один раз в год.
9. Уполномоченный орган, его территориальный орган
и их должностные лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:
1) запрашивать у органов управления юридическим лицом распорядительные документы, за исключением документов, содержащих сведения, которые могут быть получены в соответствии с пунктом 2 настоящей части;
2) запрашивать у органов публичной власти, а также у кредитных и иных финансовых организаций информацию о финансово-хозяйственной деятельности лиц, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, и получать такую информацию;
3) направлять своих представителей для участия в проводимых иностранным агентом мероприятиях;
4) проводить проверки соблюдения иностранными агентами, иными лицами законодательства Российской Федерации об иностранных агентах;
5) выдавать обязательные для исполнения в срок, составляющий не менее одного месяца, предписания об устранении выявленных нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. В ходе проведения контрольных мероприятий лицо, деятельность которого выступает в качестве объекта контроля, вправе давать пояснения, представлять дополнительно любые сведения и материалы по своему усмотрению.
11. Уполномоченный орган ежегодно представляет палатам Федерального Собрания Российской Федерации доклад
о деятельности иностранных агентов, содержащий в том числе информацию об участии их в политической деятельности, осуществляемой
на территории Российской Федерации, о поступлении и расходовании денежных средств, а также о результатах контроля за их деятельностью.
Статья 11. Ограничения, связанные со статусом иностранного агента
1. Физическое лицо, включенное в реестр, не может быть назначено на должности в органах публичной власти, в том числе замещать должности государственной гражданской службы и муниципальной службы, быть членом избирательной комиссии, комиссии референдума.
2. Включение должностного лица или гражданина в реестр может являться основанием для отказа в допуске к государственной тайне.
3. Иностранный агент не вправе принимать участие
в деятельности комиссий, комитетов, консультативных, совещательных, экспертных и иных органов, образованных при органах публичной власти.
4. Не могут быть допущены к выдвижению кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии общественные объединения, включенные в реестр.
5. Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) иностранными агентами.
6. Иностранный агент не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума. Иностранным агентам запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, в фонды референдума.
7. В целях организации и проведения публичного мероприятия запрещаются перечисление и (или) получение денежных средств,
а также передача и (или) получение иного имущества от иностранных агентов. Иностранный агент не вправе быть организатором публичного мероприятия.
8. Не допускаются пожертвования политической партии
и ее региональным отделениям от иностранных агентов, а также
не допускается заключение политической партией, ее региональным отделением и иным структурным подразделением сделок
с иностранными агентами.
9. Иностранный агент не вправе осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и (или) педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях. Образовательная деятельность в отношении несовершеннолетних не может осуществляться организациями, признанными иностранными агентами.
10. Иностранный агент не вправе производить информационную продукцию для несовершеннолетних.
11. Иностранный агент не вправе принимать участие
в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также принимать участие в отборе исполнителей услуг
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года
№ 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».
12. Иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности.
13. Не подлежат страхованию денежные средства, размещенные иностранными агентами (за исключением физических лиц)
или в их пользу.
14. На иностранных агентов распространяются ограничения
и запреты, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе в части, касающейся применения упрощенной системы налогообложения.
15. Иностранный агент не вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
16. На иностранных агентов распространяются ограничения
и запреты, предусмотренные Федеральным законом
от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
17. Иностранный агент не вправе осуществлять эксплуатацию значимых объектов критической информационной инфраструктуры и осуществлять деятельность по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры.
18. Иностранный агент не вправе участвовать в качестве эксперта в проведении государственной экологической экспертизы, участвовать в организации и проведении общественной экологической экспертизы.
Статья 12. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации
об иностранных агентах
1. Нарушение законодательства Российской Федерации
об иностранных агентах влечет за собой в установленном порядке административную, уголовную и иную ответственность.
2. Неоднократное непредставление юридическим лицом, включенным в реестр, а также общественным объединением, действующим без образования юридического лица, иным объединением лиц, включенными в реестр, в установленный срок сведений, предусмотренных статьей 9 настоящего Федерального закона, является основанием для обращения уполномоченного органа или его территориального органа в суд с заявлением о ликвидации указанных лиц.
3. Уполномоченный орган направляет иностранному агенту
в письменной форме мотивированное решение о запрете осуществления заявленной для осуществления либо осуществляемой программы (ее части). Иностранный агент, получивший решение о запрете осуществления программы (ее части), не вправе приступать к осуществлению этой программы (ее части), обязан прекратить деятельность, связанную с осуществлением этой программы (ее части). Невыполнение указанного решения влечет за собой ликвидацию юридического лица, включенного в реестр, а также общественного объединения, действующего без образования юридического лица, иного объединения лиц, включенных в реестр, по решению суда по иску уполномоченного органа или его территориального органа.
4. В случае непредставления иностранным агентом
в установленный срок сведений, предусмотренных статьей 9 настоящего Федерального закона, несоблюдения требований, установленных
частью 12 статьи 9 настоящего Федерального закона, либо иных нарушений законодательства Российской Федерации об иностранных агентах уполномоченный орган вправе направить в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, запрос об ограничении доступа к информационному ресурсу иностранного агента. Порядок взаимодействия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с иностранными агентами, порядок ограничения и возобновления доступа к соответствующему информационному ресурсу устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Статья 13. Признание утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
Признать утратившими силу:
1) части третью – седьмую статьи 6, статью 251 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-I «О средствах массовой информации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 7,
ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 49,
ст. 6985);
2) часть пятую статьи 27, часть шестую статьи 29, статью 291,
части шестую - девятую статьи 38 Федерального закона от 19 мая
1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1930; 2021,
№ 1, ст. 20);
3) пункт 6 статьи 2, пункт 10 статьи 131, абзацы пятый и шестой пункта 1 статьи 24, абзацы второй и третий пункта 3, подпункты 5 и 6 пункта 42, пункт 45, абзацы второй - четвертый пункта 7, пункты 71 - 73, 16 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2006, № 3, ст. 282);
4) пункт 3 статьи 3 Федерального закона от 10 января 2006 года
№ 18-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 3, ст. 282);
5) статью 21 Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7597; 2021, № 1, ст. 20);
6) пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 2 декабря 2019 года
№ 426-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О средствах массовой информации» и Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 49, ст. 6985);
7) пункт 1 статьи 3 и статью 5 Федерального закона
от 30 декабря 2020 года № 481-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 1, ст. 20);
8) статью 5 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022,
№ 12, ст. 1787).
Статья 14. Заключительные положения
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу
с 1 декабря 2022 года.
2. Лица, которые на день вступления в силу настоящего Федерального закона включены в реестры, предусмотренные частью пятой статьи 6 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-I
«О средствах массовой информации», частью четвертой статьи 291 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», пунктом 10 статьи 131 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», список, предусмотренный частью 3 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», сохраняют (приобретают) статус иностранного агента и подлежат включению в реестр, предусмотренный статьей 5 настоящего Федерального закона.
3. К нормативным правовым актам Российской Федерации, предусмотренным настоящим Федеральным законом и устанавливающим обязательные требования, не применяются положения части 1 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».
Президент
Российской Федерации В.Путин