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Другое     24.02.2021 09:11

Телефонные мошенники чаще всего звонят москвичам

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Теги:  телефонные мошенники  опрос 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Москва возглавила рейтинг российских городов по активности телефонных мошенников, сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрос исследовательской компании Zoom Market.

Опрос был проведен в 22 городах России, в результате установлено, что чаще всего телефонные мошенники звонят жителям Москвы, Казани и Санкт-Петербурга.

Согласно данным опроса, в целом по стране 33% опрошенных заявили, что сталкивались с мошенниками сами или знают об этом от знакомых. Однако в Москве о звонках телефонных мошенников рассказали трое из каждый четырех опрошенных. При этом, если в целом по стране мошенникам удалось обмануть примерно одного человека из 100, то в Москве пострадали от их действий и лишились денег около трети респондентов.

Чаще всего телефонные мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка и пытаются в разговоре узнать данные банковской карты, чтобы затем списать с нее средства. В полиции отмечают, что активность телефонных мошенников постоянно растет, кроме того, они постоянно прибегают к новым вариантам обмана и различным уловкам.

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Теги: 
телефонные мошенники  опрос 

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