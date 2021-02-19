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24.02.2021, 09:11
Телефонные мошенники чаще всего звонят москвичам
24 февраля. Mossovetinfo.ru – Москва возглавила рейтинг российских городов по активности телефонных мошенников, сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрос исследовательской компании Zoom Market....
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20.02.2021, 22:51
«Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби
20 февраля. Mossovetinfo.ru – «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0. Мячи забивали Даниил Фомин и Константин Тюк...
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19.02.2021, 17:26
ФК «Тамбов» сможет продолжить сезон несмотря на большие финансовые проблемы
19 февраля. Mossovetinfo.ru – Комиссия по лицензированию РФС временно разрешила футбольному клубу «Тамбов» регистрировать игроков, несмотря на серьезные финансовые проблемы, сообщается на официальном ...