Другое 24.02.2021, 09:11 Телефонные мошенники чаще всего звонят москвичам

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Москва возглавила рейтинг российских городов по активности телефонных мошенников, сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрос исследовательской компании Zoom Market....

Другое 20.02.2021, 22:51 «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби

20 февраля. Mossovetinfo.ru – «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0. Мячи забивали Даниил Фомин и Константин Тюк...