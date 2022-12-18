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Другое     18.12.2022 17:04

Температура в корабле «Союз МС-22» снижается благодаря действиям специалистов

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Теги:  Роскосмос  Союз МС-22  радиатор  разгерметизация  температура  контроль 

18 декабря, Mossovetinfo.ru - Температура в корабле «Союз МС-22» снижается благодаря действиям специалистов Центра управления полётами, оставаясь в заданных пределах, - сообщает Роскосмос в своих аккаунтах в соцсетях.

"С помощью камер дистанционного манипулятора SSRMS планируется осмотреть «Союз МС-22». Результаты будут переданы на Землю в понедельник утром", отмечается в сообщении.

Вечером в воскресенье в выходной российские космонавты вместе со своими коллегами планируют посмотреть финал Чемпионата мира по футболу, где встретятся сборные Франции и Аргентины.

Ранее Роскосмос сообщал, что "после произошедшей 15 декабря разгерметизации радиатора внешней системы терморегулирования корабля" специалисты Центра управления полетами постоянно контролируют и анализируют функционирование систем российского сегмента и корабля «Союз МС-22» и параллельно рабочие группы выясняют причины нештатной ситуации, анализируют техническое состояние «Союза МС-22» и вырабатывают рекомендации по дальнейшим действиям наземных специалистов и экипажа станции.

Фото: Роскосмос


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Теги: 
Роскосмос  Союз МС-22  радиатор  разгерметизация  температура  контроль 

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