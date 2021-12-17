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Другое     17.12.2021 07:46

Темпы распространения штамма коронавируса "омикрон" в мире пугают - глава Роспотребнадзора

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Теги:  коронавирус  Роспотребнадзор  ВОЗ  омикрон 

17 декабря. Mossovetinfo.ru - Скорость распространения штамма коронавируса «омикрон» в мире пугает своей опасностью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на "омикрон", то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском", - заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова..

В России, по словам Поповой, выявлены уже 25 случаев "омикрона" и глава Роспотребнадзора не исключила последовательного распространения этого штамма в стране.

Ранее в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что омикрон-штамм коронавируса распространяется быстрее, чем дельта-вариант.Также, по оценке ВОЗ на основе предварительных данных, эффективность вакцин в отношении инфицирования и распространения омикрон-штамма снижена.

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Теги: 
коронавирус  Роспотребнадзор  ВОЗ  омикрон 

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