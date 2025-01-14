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Другое     19.01.2025 09:15

TikTok закрылся в США за несколько часов до введения запрета суда

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Теги:  TikTok  США  Китай 

19 января — Mossovetinfo.ru — TikTok отключился в Соединённых Штатах в субботу вечером, менее чем за два часа до вступления в силу запрета. Внезапное отключение лишило пользователей доступа к одному из самых популярных в мире приложений для социальных сетей, которым пользовались 170 миллионов американцев. Об этом сообщило CNN.

Посетителей приложения встретило сообщение: «К сожалению, TikTok сейчас недоступен. В США вступил в силу закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что вы не можете пользоваться TikTok прямо сейчас».

Решение TikTok было принято после того, как Верховный суд в пятницу поддержал запрет, принятый при широкой поддержке обеих партий в Конгрессе и подписанный президентом Джо Байденом в апреле. Закон запрещает американским компаниям размещать или предоставлять контент для принадлежащей Китаю социальной сети, если только она не продаст себя покупателю из США или одной из стран-союзников.

В компании предполагают что возможно, TikTok пропадёт ненадолго он может вернуться в ближайшее время — возможно, уже в понедельник.

«Нам повезло, что президент Трамп заявил, что будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok после того, как вступит в должность, — сообщила компания во всплывающем сообщении пользователям, которые открыли приложение поздно вечером в субботу (по времени США – ред.). — Пожалуйста, следите за обновлениями!».

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Теги: 
TikTok  США  Китай 

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