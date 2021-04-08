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Другое     08.04.2021 14:01

Только 8 городов назвали число зрителей, которых пустят на матчи чемпионата Европы

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Теги:  УЕФА  чемпионат Европы по футболу  Евро-2021  футбол  зрители 

8 апреля. Mossovetinfo.ru — В конце апреля УЕФА должен принять решение по поводу формата проведения чемпионата Европы по футболу, однако на данный момент только 8 городов готовы пускать зрителей на матчи турнира.

Евро 2021 должен пройти на 12 стадионах, в 12 городах Европы, однако ирландский Дублин пока не готов пускать зрителей на матчи, а Рим, Мюнхен и Баку пока не приняли решения о допуске зрителей.

Больше всех зрителей готовы пускать в Санкт-Петербурге - городские власти гарантируют, что на каждый матч попадут не менее 34 тысяч человек. В Лондоне готовы пускать 20 тысяч зрителей на матчи группового этапа и увеличить число зрителей на полуфинал и финал.

В Будапеште на трибуны смогут попасть 15 тысяч зрителей, в Бухаресте и Бильбао - по 13 тысяч, в Копенгагене, Глазго и Амстердаме - по 12 тысяч.

При этом, данные цифры являются лишь предварительными гарантиями, которые власти стран и городов дали УЕФА, к моменту старта турнира ситуация с коронавирусом может измениться, соответственно могут измениться решения властей по допуску зрителей на трибуны.

Первоначально чемпионат должен был состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. В России матчи Евро примет Санкт-Петербург. Днем ранее в Москве и Санкт-Петербурге открыли дополнительные центры выдачи паспортов болельщиков (FAN ID) для посещения матчей чемпионата Европы по футболу в России.

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Теги: 
УЕФА  чемпионат Европы по футболу  Евро-2021  футбол  зрители 

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