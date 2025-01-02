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Трамп может получить полномочия Конгресса о переговорах на покупку Гренландии
14 января — Mossovetinfo.ru — Республиканцы из числа членов палаты представителей США подготовили проект, разрешающ...
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11.01.2025, 17:58
Путин присвоил звание Героя России ефрейтору из Якутии Григорьеву
11 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Андрею Григорь...
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02.01.2025, 07:29
США открыты для уважительного и конструктивного диалога с представителями российский власти - посол
2 января — Mossovetinfo.ru — США остаются открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями ...