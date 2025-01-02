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Другое     14.01.2025 06:41

Трамп может получить полномочия Конгресса о переговорах на покупку Гренландии

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Теги:  Гренландия  Трамп  конгресс 

14 января — Mossovetinfo.ru — Республиканцы из числа членов палаты представителей США подготовили проект, разрешающий Трампу купить Гренландию сообщает Reuters со ссылкой на свои источники и копию документа.

В случае принятия проекта, Полномочия могут быть лигитимными сразу же после принятия Трампом присяги, вступления в должность, - 20 января 2025 года.

«Конгресс настоящим уполномочивает президента, начиная с 12:01 по восточному поясному времени 20 января 2025 года, попытаться вступить в переговоры с Королевством Дания с целью обеспечения приобретения Гренландии Соединенными Штатами», — говорится в проекте.

6 января Конгресс официально подтвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, а вице-президент Камала Харрис председательствовала при подсчёте голосов Коллегии выборщиков от каждого штата. Вице-президент Камала Харрис объявила о победе Дональда Трампа на выборах в краткой речи.

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Теги: 
Гренландия  Трамп  конгресс 

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