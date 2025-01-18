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Другое     22.01.2025 06:58

Трамп отменил ограничения введенные Байденом, связанные с искусственным интеллектом (ИИ)

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Теги:  искусственный интеллект  ИИ  безопасность  климат  энергетика  инвестиции  этика  указ  Трамп  Байден  Маск  власть  эффективность  регулирование  администрация  эксперты  мнения 

22 января — Mossovetinfo.ru — В понедельник президент США Дональд Трамп, отменивший 78 указов Джо Байдена, также отменил указ Байдена о широком применении ИИ, приостановив выполнение ключевых требований к безопасности и прозрачности для разработчиков ИИ. Ряд экспертов, в том числе на проходящем Давосском форуме, говорят, что развитие ИИ с меньшим количеством ограничений несет угрозу миру.

Эксперты также отмечают, что за последние два года администрация Байдена нашла разумный баланс в отношении искусственного интеллекта. Белый дом предпринял шаги, чтобы США опережали Китай в разработке этой технологии, а также попытался устранить некоторые из многочисленных потенциальных рисков, связанных с ИИ.

Ожидается, что Трамп в ближайшее время издаст новый указ об ИИ, но более мягкий, чем отмененные директивы Байдена.

В первые 24 часа после возвращения в Вашингтон Дональд Трамп обратился к сообществу специалистов по искусственному интеллекту с другим посланием: просто стройте. Он утверждал, что предыдущие правила подавляют креативность и экономический рост. Платформа Республиканской партии на 2024 год поддержала это мнение, назвав указ Байдена препятствием для инноваций в области ИИ. Платформа выступает за развитие ИИ, которое поддерживает свободу слова и процветание человечества. При этом Трамп не стал отменять один из последних указов Байдена, который предоставлял федеральное субсидирование энергетическим компаниям, поставляющим электроэнергию дата-центрам, занятым в разработке и обучении ИИ.

Исполнительный указ Байдена, принятый в октябре 2023 года, обязывал компании, разрабатывающие продвинутые ИИ-системы, делиться с правительством США результатами тестирования на безопасность и защиту их технологий. В отмененном указе, была описана структура ИИ, состоящая из шести основных пунктов, в которых основное внимание уделялось этичному использованию ИИ в правительстве, соблюдению конфиденциальности граждан и защите конфиденциальности потребителей.

Ожидается, что новый президент сосредоточится на стимулировании инноваций и ослаблении регулирования, в отличие от политики усиленного контроля, проводимой Байденом.

Ранее, в 2023 году, более 350 исследователей и инженеров искусственного интеллекта (ИИ) предупредили, что ИИ представляет опасность, которую можно сравнить с «рисками пандемий и ядерной войны», — вызвать вымирание человечества в ближайшие годы. В тот же период и Илон Маск, сейчас входящий в ближний круг администрации Трампа, заявлял, что существование искусственного интеллекта влечет «экзистенциальный риск», с которым столкнулось человечество, считает Маск. «Есть некоторая вероятность, выше нуля, что ИИ убьет нас всех». Маск опасался, что ограничения в сфере ИИ могут быть введены слишком поздно и к тому моменту ИИ «уже сам будет себя контролировать» и будет принимать решения за людей, которые будут не в состоянии отключить его.

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Теги: 
искусственный интеллект  ИИ  безопасность  климат  энергетика  инвестиции  этика  указ  Трамп  Байден  Маск  власть  эффективность  регулирование  администрация  эксперты  мнения 

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