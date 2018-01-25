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Другое     25.01.2018 08:51

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс»

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Теги:  ЦБ РФ  банки  отзыв лицензии 

25 января. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России с 25 января отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс». Об этом сообщается на сайте регулятора.

По величине активов на 1 января кредитная организация занимала 536-е место в банковской системе Российской Федерации.

Банк не является участником системы страхования вкладов.


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Теги: 
ЦБ РФ  банки  отзыв лицензии 

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