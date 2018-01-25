25 января. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России с 25 января отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс». Об этом сообщается на сайте регулятора.



По величине активов на 1 января кредитная организация занимала 536-е место в банковской системе Российской Федерации.



Банк не является участником системы страхования вкладов.