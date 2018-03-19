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Другое
29.03.2018, 08:47
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Лайтбанка»
28 марта. Mossovetinfo.ru – Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московского «Лайтбанка». Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ. «Лайтбанк» — участник системы с...
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Другое
27.03.2018, 20:52
Грибные фермы запустят в Подмосковье в 2018 году
27 марта. Mossovetinfo.ru - Грибные фермы, которые намечено запустить в Подмосковье в 2018 году, будут производить 63,3 тысячи тонн грибов и компоста в год. Об этом сообщил министра сельского хозяйств...
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Другое
19.03.2018, 19:45
Более 6 тысяч жителей Москвы призовут на военную службу весной
19 марта. Mossovetinfo.ru - Более шести тысяч человек призовут весной на военную службу в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Осенью 2017 года на ...