Другое 29.03.2018, 08:47 ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Лайтбанка»

28 марта. Mossovetinfo.ru – Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московского «Лайтбанка». Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ. «Лайтбанк» — участник системы с...

Другое 27.03.2018, 20:52 Грибные фермы запустят в Подмосковье в 2018 году

27 марта. Mossovetinfo.ru - Грибные фермы, которые намечено запустить в Подмосковье в 2018 году, будут производить 63,3 тысячи тонн грибов и компоста в год. Об этом сообщил министра сельского хозяйств...