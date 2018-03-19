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Другое     29.03.2018 08:47

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Лайтбанка»

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Теги:  банки  Банк России  ЦБ РФ 

28 марта. Mossovetinfo.ru – Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московского «Лайтбанка». Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

«Лайтбанк» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 425-е место в банковской системе Российской Федерации.


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Карта места

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Теги: 
банки  Банк России  ЦБ РФ 

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