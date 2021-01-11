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Другое     11.01.2021 11:00

Цены на автомобили в России начали расти с начала года

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Теги:  автомобили  цены  рост цен 

11 января. Mossovetinfo.ru – С начала года в России отмечен рост цен на автомобили на 2-5%, сообщает «Коммерсантъ».

Рост цен отмечается как на автомобили иностранных производителей, так и на отечественные машины, в том числе экономкласса.

Цены на машины Volkswagen в среднем выросли на 2 процента, на Audi — 2,2 процента, на Mercedes – 5%. Машины Hyundai подорожали на 15-50 тысяч рублей, Volvo — 100 тысяч рублей на базовые комплектации и 5 процентов на опции.

При этом, по мнению экспертов, рост цен на автомобили в России только начался, так как еще не все продавцы отразили в ценах осеннее падение рубля.


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Теги: 
автомобили  цены  рост цен 

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