23 сентября. Mossovetinfo.ru – В матче 8-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» 1:1.
«Спартак» открыл счет в первом тайме, после удара Фернандо со штрафного, ЦСКА отыгрался во втором тайме, гол забил Влашич.
Ранее московский «Локомотив» уступил в гостях санкт-петербургскому «Зениту» со счетом 5:3.
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