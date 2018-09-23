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Другое     23.09.2018 21:17

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью

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Теги:  чемпион России по футболу  футбол  ЦСКА  Спартак  Локомотив 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – В матче 8-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» 1:1.

«Спартак» открыл счет в первом тайме, после удара Фернандо со штрафного, ЦСКА отыгрался во втором тайме, гол забил Влашич.

Ранее московский «Локомотив» уступил в гостях санкт-петербургскому «Зениту» со счетом 5:3.


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Теги: 
чемпион России по футболу  футбол  ЦСКА  Спартак  Локомотив 

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