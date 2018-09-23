23 сентября. Mossovetinfo.ru – В матче 8-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» 1:1.



«Спартак» открыл счет в первом тайме, после удара Фернандо со штрафного, ЦСКА отыгрался во втором тайме, гол забил Влашич.



Ранее московский «Локомотив» уступил в гостях санкт-петербургскому «Зениту» со счетом 5:3.