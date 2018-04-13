ЦСКА не смог выйти в полуфинал Лиги Европы

13 апреля. Mossovetinfo.ru - Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл на своем поле вничью с лондонским «Арсеналом» и вылетел из Лиги Европы.



Ответный матч 1/4 финала, который прошел в Москве в четверг, завершился вничью 2:2. В первом матче в Лондоне «Арсенал» победил со счетом 4:1.