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Другое     13.04.2018 00:07

ЦСКА не смог выйти в полуфинал Лиги Европы

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Теги:  Лига Европы  ПФЦ ЦСКА  футбол 

13 апреля. Mossovetinfo.ru - Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл на своем поле вничью с лондонским «Арсеналом» и вылетел из Лиги Европы.

Ответный матч 1/4 финала, который прошел в Москве в четверг, завершился вничью 2:2. В первом матче в Лондоне «Арсенал» победил со счетом 4:1.

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Теги: 
Лига Европы  ПФЦ ЦСКА  футбол 

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