3 октября. Mossovetinfo.ru – Московский ЦСКА обыграл на своем поле мадридский «Реал» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, которая состоялась во вторник в «Лужниках», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 2-й минуте забил Никола Влашич. На матче присутствовали более 70 тысяч зрителей. В концовке встречи вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил две желтые карточки за разговоры с арбитром и был удален с поля.
После двух туров ЦСКА имеет в своем активе 4 очка и лидирует в группе G. У «Реала» и «Ромы» - по 3 очка. У занимающей последнее место чешской «Виктории» - 1 очко.
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