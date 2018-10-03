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Другое     03.10.2018 00:01

ЦСКА обыграл в Москве «Реал» в Лиге чемпионов

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Теги:  ПФК ЦСКА  футбол  спорт  Лига чемпионов 

3 октября. Mossovetinfo.ru – Московский ЦСКА обыграл на своем поле мадридский «Реал» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась во вторник в «Лужниках», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 2-й минуте забил Никола Влашич. На матче присутствовали более 70 тысяч зрителей. В концовке встречи вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил две желтые карточки за разговоры с арбитром и был удален с поля.

После двух туров ЦСКА имеет в своем активе 4 очка и лидирует в группе G. У «Реала» и «Ромы» - по 3 очка. У занимающей последнее место чешской «Виктории» - 1 очко.


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Теги: 
ПФК ЦСКА  футбол  спорт  Лига чемпионов 

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