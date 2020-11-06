5 ноября. Mossovetinfo.ru – Московский ЦСКА проиграл в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы голландскому «Фейноорду» со счетом 1:3.



Это первое поражение ЦСКА в Лиге Европы. После трех туров ЦСКА набрал два очка и занимает четвертое место. Лидирует в группе «Динамо» (Загреб), у которого 5 очков. У «Фейноорда» и австрийского «Вольфсберга» по 4 очка.



Российские клубы по-прежнему не могут одержать в еврокубках ни одной победы. Ранее сообщалось, что в 9 матчах Лиги чемпионов российские клубы четырежды сыграли вничью и трижды проиграли. У ЦСКА в Лиге Европы после трех туров две ничьи и одно поражение.