 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Другое     06.11.2020 00:59

ЦСКА проиграл «Фейноорду» в матче Лиги Европы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЦСКА  футбол  Лига Европы 

5 ноября. Mossovetinfo.ru – Московский ЦСКА проиграл в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы голландскому «Фейноорду» со счетом 1:3.

Это первое поражение ЦСКА в Лиге Европы. После трех туров ЦСКА набрал два очка и занимает четвертое место. Лидирует в группе «Динамо» (Загреб), у которого 5 очков. У «Фейноорда» и австрийского «Вольфсберга» по 4 очка.

Российские клубы по-прежнему не могут одержать в еврокубках ни одной победы. Ранее сообщалось, что в 9 матчах Лиги чемпионов российские клубы четырежды сыграли вничью и трижды проиграли. У ЦСКА в Лиге Европы после трех туров две ничьи и одно поражение.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЦСКА  футбол  Лига Европы 

Возврат к списку

Лента новостей

00:59 Другое ЦСКА проиграл «Фейноорду» в матче Лиги Европы

20:56 Город (Москва и область) Сейчас нет необходимости вводить в Москве пропускной режим - власти

17:33 Город (Москва и область) Собянин: вводить в Москве локдаун из-за коронавируса пока не планируется

17:13 В мире ОБСЕ рекомендовала отменить результат выборов в Белоруссии и провести их заново

15:19 Город (Москва и область) В зданиях правительства Москвы начала действовать система чекинов

Актуальные материалы

20:56 Город (Москва и область) Сейчас нет необходимости вводить в Москве пропускной режим - власти

15:09 В России Российские банки могут обязать указывать причину отказа в выдаче кредита

11:58 Общество Тест на коронавирус в 30-40% случаев может давать ошибки - Минздрав

10:09 Город (Москва и область) Росреестр в сентябре зарегистрировал в Москве рекордное число ДДУ на первичном рынке жилья

08:59 Город (Москва и область) Собянин продлил дистанционное обучение для 6-11 классов еще на две недели

11:16 Общество В Москве выявлено максимально число новых случаев коронавируса с 7 мая

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru