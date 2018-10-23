23 октября. Mossovetinfo.ru – Московский ЦСКА проиграл в гостях итальянской «Роме» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, Встреча в Риме завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
После трех туров ЦСКА занимает третье место в группе, набрав 4 очка. У мадридского «Реала» и «Ромы» - по шесть очков. На четвертом месте в группе – чешская «Виктория» (1 очко).
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