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Другое     23.10.2018 23:55

ЦСКА проиграл в гостях «Роме» в Лиге чемпионов

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Теги:  футбол  Лига чемпионов 

23 октября. Mossovetinfo.ru – Московский ЦСКА проиграл в гостях итальянской «Роме» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, Встреча в Риме завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

После трех туров ЦСКА занимает третье место в группе, набрав 4 очка. У мадридского «Реала» и «Ромы» - по шесть очков. На четвертом месте в группе – чешская «Виктория» (1 очко).


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Теги: 
футбол  Лига чемпионов 

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