23 октября. Mossovetinfo.ru – Московский ЦСКА проиграл в гостях итальянской «Роме» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, Встреча в Риме завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.



После трех туров ЦСКА занимает третье место в группе, набрав 4 очка. У мадридского «Реала» и «Ромы» - по шесть очков. На четвертом месте в группе – чешская «Виктория» (1 очко).