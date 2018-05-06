6 мая. Mossovetinfo.ru – Московский ЦСКА разгромил на своем поле тульский «Арсенал» в матче 29-го тура чемпионата России.



Встреча в Москве завершилась со счетом 6:0. Эта победа вывела ЦСКА на третье место в турнирной таблице премьер-лиги. Отставание от идущего вторым «Спартака» составляет одно очко.



В последнем туре ЦСКА 13 мая примет «Анжи», а «Спартак» сыграет на своем поле с «Динамо».



Победу в чемпионате досрочно одержал московский «Локомотив», в субботу обыгравший дома «Зенит» со счетом 1:0.