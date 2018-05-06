6 мая. Mossovetinfo.ru – Московский ЦСКА разгромил на своем поле тульский «Арсенал» в матче 29-го тура чемпионата России.
Встреча в Москве завершилась со счетом 6:0. Эта победа вывела ЦСКА на третье место в турнирной таблице премьер-лиги. Отставание от идущего вторым «Спартака» составляет одно очко.
В последнем туре ЦСКА 13 мая примет «Анжи», а «Спартак» сыграет на своем поле с «Динамо».
Победу в чемпионате досрочно одержал московский «Локомотив», в субботу обыгравший дома «Зенит» со счетом 1:0.
21:28 Другое ЦСКА разгромил «Арсенал»
21:17 Общество Какой будет погода в Москве на неделе 7-13 мая
18:16 Происшествия Мужчину ранили ножом в живот на юге Москвы
15:56 В мире Сборная России по хоккею забросила 7 шайб Австрии на чемпионате мира
13:10 Другое Фан-зоны и шатры к ЧМ-2018 в Москве будут готовы к 25 мая
10:24 Общество Навальный отпущен из полиции ночью
20:15 Происшествия 300 человек доставлены в полицию с несогласованной акции в центре Москвы
22:17 Происшествия Экс зампрефекта ЮАО Москвы задержан по подозрению в создании ОПГ в период работы в ЮАО
19:31 Общество Бессмертный полк в Москве: маршрут акции 9 мая и перекрытия
18:57 Общество Летняя погода придет в Москву вместе с майскими праздниками
17:05 В России Яндекс: попытка заблокировать Telegram стала ударом по всему рунету
16:55 Власть Собянин подписал закон о внесении изменений в избирательный кодекс Москвы
14:16 Общество Фестиваль «Московская весна A Cappella» стартует в столице