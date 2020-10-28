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Другое
30.10.2020, 01:29
ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» (Загреб) в матче Лиги Европы
30 октября. Mossovetinfo.ru – Московский ЦСКА в домашнем матче группового этапа Лиги Европы сыграл вничью 0:0 с загребским «Динамо». Матч проходил с заметным преимуществом ЦСКА, однако распе...
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Другое
29.10.2020, 00:56
«Краснодар» и «Зенит» проиграли в матчах Лиги чемпионов
29 октября. Mossovetinfo.ru – Российские клубы «Краснодар» и «Зенит» проиграли свои матчи во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. «Краснодар» принимал на своем поле лондонский «Челс...
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Другое
28.10.2020, 21:54
В Германии направят 10 млрд евро на компенсацию потерь малому бизнесу из-за коронавируса
28 октября. Mossovetinfo.ru - Малые предприятия Германии получат 75% от выручки за ноябрь 2019 года в связи с введением со 2 ноября для всей страны новых ограничений из-за пандемии коронавируса. Об эт...