30 октября. Mossovetinfo.ru – Московский ЦСКА в домашнем матче группового этапа Лиги Европы сыграл вничью 0:0 с загребским «Динамо».



Матч проходил с заметным преимуществом ЦСКА, однако распечатать ворота соперники так и не сумели.



Таким образом, российские клубы, выступающие в еврокубках, за первые два тура групповых этапов не одержали ни одной победы в 8 матчах.