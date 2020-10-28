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Другое     30.10.2020 01:29

ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» (Загреб) в матче Лиги Европы

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Теги:  футбол  Лига Европы  ЦСКА 

30 октября. Mossovetinfo.ru – Московский ЦСКА в домашнем матче группового этапа Лиги Европы сыграл вничью 0:0 с загребским «Динамо».

Матч проходил с заметным преимуществом ЦСКА, однако распечатать ворота соперники так и не сумели.

Таким образом, российские клубы, выступающие в еврокубках, за первые два тура групповых этапов не одержали ни одной победы в 8 матчах.


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Теги: 
футбол  Лига Европы  ЦСКА 

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