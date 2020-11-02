2 ноября. Mossovetinfo.ru – По итогам 13-го тура чемпионата России по футболу на первое место в таблице вышел московский ЦСКА.



Армейцы в гостях переиграли волгоградский «Ротор» со счетом 1:0 и набрали 28 очков. У идущих следом «Зенита» и «Спартака» по 27 очков.



В пятерку лидеров входят также московское «Динамо» и «Ростов», у которых по 23 очка. Замыкают таблицу «Ротор» и «Уфа», в активе которых всего по 6 очков.



Ранее сообщалось, что лидировавший в таблице «Спартак» на своем поле уступил «Ростову».