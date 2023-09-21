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Другое     03.10.2023 09:50

Турция проводит антитеррористическую операцию на всей своей территории

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Теги:  Турция  АТО  операция  спецслужбы 

3 октября — Mossovetinfo.ru — Силы безопасности Турции проводят крупномасштабную антитеррористическую операцию под кодовым названием "Герои" на всей территории республики. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение главы МВД Турции в соцсетях.

"По состоянию на 8:30 по всей Турции было проведено 466 контртеррористических операций, в которых принимали участие 13 440 сотрудников служб безопасности.

В рамках операции “Герои” было задержано 12 членов террористических организаций в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне.

Не менее 55 подозреваемых в терроризме были задержаны в ходе операций в Диярбакыре, Газиантепе, Стамбуле, Бурсе, Батмане, Денизли, Адане, Кайсери, Анталье, Конье, Ыспарте и Коджаэли", — написал глава МВД Турции.

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Теги: 
Турция  АТО  операция  спецслужбы 

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