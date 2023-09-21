24 сентября — Mossovetinfo.ru — Зернохранилище повреждено и фактически уничтожен морской вокзал в Одессе на Украине...

21 сентября — Mossovetinfo.ru — Сенат США, 83 голосами "за" и "против" - 11, в среду утвердил генерала ВВС, начальника штаб...