Twitter получил прибыль впервые за 12 лет – стоимость акций взлетела на 30%

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - После опубликования финансового отчета Twitter по итогам 2017 года, в котором показано, что впервые за свою 12-летнюю историю компания получила квартальную прибыль, стоимость акций Twitter на бирже в Нью-Йорке выросла на 30%. За последние 12 месяцев котировки Twitter выросли на 47%.



В четвертом квартале 2017 года чистая прибыль составила $91,1 млн против убытка в $167 млн годом ранее, - говорится в отчете Twitter по итогам 2017 года.



Согласно данным, собранным Bloomberg, чистая прибыль компании составила 91,1 млн. долл. США, или 12 центов на акцию, - компания впервые достигла рентабельности по общепринятым принципам бухгалтерского учета. Годом ранее был зафиксирован убыток в размере 167,1 млн. долл. США, или 23 цента на акцию. Прибыль, исключая некоторые издержки, составила 19 центов на акцию, превысив прогнозы на 14 центов.



В финансовом отчете отмечается. что квартальная выручка Twitter выросла на 2% в годовом выражении - до $732 млн, в том числе выручка от рекламы увеличилась на 1% - до $644 млн, нерекламная выручка - на 10%, до $87 млн.

Также в четвертом квартале 2017 года возросло на 4%, в годовом выражении, количество пользователей Twitter и составило - 330 млн человек.