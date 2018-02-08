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Другое     08.02.2018 22:54

Twitter получил прибыль впервые за 12 лет – стоимость акций взлетела на 30%

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Теги:  Twitter  отчет  финансы  прибыль  акции  рост 

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - После опубликования финансового отчета Twitter по итогам 2017 года, в котором показано, что впервые за свою 12-летнюю историю компания получила квартальную прибыль, стоимость акций Twitter на бирже в Нью-Йорке выросла на 30%. За последние 12 месяцев котировки Twitter выросли на 47%.

В четвертом квартале 2017 года чистая прибыль составила $91,1 млн против убытка в $167 млн годом ранее, - говорится в отчете Twitter по итогам 2017 года.

Согласно данным, собранным Bloomberg, чистая прибыль компании составила 91,1 млн. долл. США, или 12 центов на акцию, - компания впервые достигла рентабельности по общепринятым принципам бухгалтерского учета. Годом ранее был зафиксирован убыток в размере 167,1 млн. долл. США, или 23 цента на акцию. Прибыль, исключая некоторые издержки, составила 19 центов на акцию, превысив прогнозы на 14 центов.

В финансовом отчете отмечается. что квартальная выручка Twitter выросла на 2% в годовом выражении - до $732 млн, в том числе выручка от рекламы увеличилась на 1% - до $644 млн, нерекламная выручка - на 10%, до $87 млн.
Также в четвертом квартале 2017 года возросло на 4%, в годовом выражении, количество пользователей Twitter и составило - 330 млн человек.

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Теги: 
Twitter  отчет  финансы  прибыль  акции  рост 

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