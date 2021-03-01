Twitter злостно нарушает российское законодательство - Роскомнадзор

1 марта. Mossovetinfo.ru – Руководство соцсети Twitter является злостным нарушителем российского законодательства, сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.



Сообщается, что с 2017 года соцсеть не выполнила требования об удалении 2 862 материалов с запрещенной информацией. Среди самых распространенных материалов, которые Роскомнадзор требовал удалить, материалы о самоубийствах и способах их совершения, детская порнография, информация о том, как изготавливать и употреблять наркотики.



Сообщается, что в Twitter было направлено более 28 тысяч требований об удалении информации, признанной в России запрещенной.